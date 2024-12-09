2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

2025 yılı Ocak ayı memur maaş zammı, milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. "2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu?" ve "Zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları gündemin üst sıralarında yer alırken, resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Memur maaş zam oranı, toplu sözleşme kararları ve 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre belirlenecek. Aralık ayında açıklanacak TÜİK enflasyon verileri, 2025 Ocak maaş zam oranını netleştirecek. Peki, 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

OCAK AYI MEMUR MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Memur maaş zam oranı, toplu sözleşme çerçevesinde belirleniyor. 2024 yılı Temmuz ayında yapılan toplu sözleşmede, 2025 yılı için %15 zam kararı alınmıştı. Ancak 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranları, bu zamma ek olarak fark ödemesi yapılmasını zorunlu hale getirebilir.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 2024 yılının ikinci yarısına ait enflasyon oranlarını açıklayacak. Uzmanlar, 2024 yılı ikinci yarısında enflasyonun %25 seviyelerinde olabileceğini öngörüyor. Bu durumda, memur maaşlarına %15'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yaklaşık %10-12 oranında enflasyon farkı eklenebilir.

Memur-Sen ve diğer yetkili sendikalar, hükümete yaptıkları taleplerde refah payı vurgusu yaptı. Özellikle hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetleri karşısında memur maaşlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten sendikalar, refah payının da zam oranına dahil edilmesini istiyor.