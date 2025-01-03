2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı, milyonlarca çalışanın en önemli haklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren kıdem tazminatı tavanı rakamı, yeni maaş zamları ve ekonomik göstergelerle birlikte güncellendi. 2025 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı, çalışanların tazminat hesaplamalarına doğrudan etki ediyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu ve hangi kriterlere göre belirlendi? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2025 ocak zammıyla birlikte 46. 658 TL oldu.

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