Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı kıdem tazminatı tavan tutarı açıklandı. Çalışanlar, Ocak 2025 itibarıyla kıdem tazminatı hesaplamasında uygulanacak en yüksek tutarı merak ediyor. Peki, 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde!

Kıdem tazminatı, milyonlarca çalışanın en önemli haklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren kıdem tazminatı tavanı rakamı, yeni maaş zamları ve ekonomik göstergelerle birlikte güncellendi. 2025 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı, çalışanların tazminat hesaplamalarına doğrudan etki ediyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu ve hangi kriterlere göre belirlendi? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2025 ocak zammıyla birlikte 46. 658 TL oldu.

İlgili Haberler
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak?MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak?
2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı
img

Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
img

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Sema Aydemir'in Survivor'da düşmanıyla karşılaştığı o an!

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.