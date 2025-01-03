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2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu?

2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu?
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Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak 2025 zam oranlarını merakla bekliyordu. Bugün açıklanan enflasyon verileri ile bu oranlar netlik kazandı. Yılın ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam yapılacağı duyuruldu.

Milyonlarca memurun beklediği Ocak 2025 zam oranları, bugün açıklanan enflasyon verileri ile belirlendi. Yılın ilk altı ayında, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılacağı duyuruldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.

2025 HEMŞİRE MAAŞI KAÇ TL OLDU?

İşte 2025 maaşları:
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

• Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.433

2025 (Ocak-Haziran) - 52.935

• Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.784

2025 (Ocak-Haziran) - 64.481

• Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.938

• Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 97.836 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 109.154 TL

• Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.909 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 53.465 TL

• Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 60.663 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 67.691 TL

• Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42.313 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47.224 TL

• Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 86.378 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 96.374 TL

• Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.243 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.877 TL

• Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 49.582 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 55.332 TL

• Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.028 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.637 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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