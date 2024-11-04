2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları

2025 yılında A ve B sınıfı ehliyetler için ödenecek harç tutarları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılda ehliyet harçlarına gelecek zam oranları, sürücü belgesi almak isteyen birçok kişi için maliyet planlamasında önemli bir rol oynuyor. Yılın başında güncellenen harç oranlarıyla birlikte, A ve B sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvurularında belirtilen ücretleri ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 2025 ehliyet harçları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL