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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı?

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı?
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2024 yılı Nobel ödülleri sahiplerini buldu. Ekonomi ve Edebiyat dallarında verilen prestijli ödüller, bu yılın öne çıkan isimlerine gitti. Kimlerin bu büyük ödülü kazandığını merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

2024 yılı Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri, bu yıl da bilim, edebiyat ve ekonomi alanlarında üstün başarılarıyla öne çıkan isimlere verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından organize edilen ve Alfred Nobel'in mirasıyla hayata geçirilen bu ödüller, insanlığa katkı sağlayan önemli çalışmaları onurlandırmayı sürdürüyor. Ekonomi ve Edebiyat dallarında verilen ödüller, özellikle bu yılın öne çıkan isimlerine layık görüldü. Peki, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı?

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KİM ALDI?

Ekonomi dalında 2024 Nobel Ödülü'nü kazanan isimler arasında Türk kökenli ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz ekonomistler Prof. Dr. Simon Johnson ve Prof. Dr. James Robinson yer alıyor. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve bu kurumların refah üzerindeki etkileri üzerine yaptıkları önemli çalışmalar nedeniyle Türk ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz ekonomistler Prof. Dr. Simon Johnson ve Prof. Dr. James Robinson'a verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün sahipleri kamuoyuna duyuruldu.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı?

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı. Han Kang, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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