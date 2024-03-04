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2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? | MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) sınavı 3 Mart Pazar günü gerçekleşti. 81 il ve 108 sınav merkezinde düzenlenen sınava 736 bin 894 aday başvurdu. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının sonuçları merakla bekleniyor

MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? Sorusu, sınava katılmakta olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından sınav sonrasında merak edildi ve arama motorlarında araştırıldı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde 108 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Peki, MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? | MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA ÖĞRENME EKRANI!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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