Üye Girişi
Haberler

2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Türkiye'de işsiz sayısı kaç? Haziran 2024 Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye işsizlik verileri gündemde merak edilen konulardan biri. Türkiye'de işsiz sayısı ne, ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Türkiye işsizlik oranı belli olmuş oldu. Peki 2024 Türkiye işsiz sayısı ne kadar?

Haziran 2024 Türkiye işsizlik oranı ne? Türkiye'de işsiz sayısı ne, ne kadar? 2024 Türkiye işsizlik oranı ne?2024 Türkiye işsizlik oranı açıklandı mı? TÜİK işsizlik oranı açıkladı mı? 2024 TÜİK işsizlik verileri ne kadar? Genç nüfusta işsizlik oranın yükselmesi ile birlikte 2024 Türkiye işsizlik oranları merak ediliyor. İşte 2024 Türkiye işsizlik oranları ve detayları…

TÜRKİYE İŞSİZLİK ORANI NE?

Türkiye'de işsizlik oranı, haziran da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak belirlenirken 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artış kaydedildi. Genç nüfusta işsizlik oranı da yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 234 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

İşsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI AZALDI

İşgücü 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar?

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu İşsizlik maaşı Türkiye Gündem İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Hiperbarik oda nedir? Hiperbarik hangi hastalıklara iyi gelir? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? 2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title