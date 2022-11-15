2023 Engelli araç limiti ne kadar, ötv muafiyeti araç fiyatları ne kadar? Ötv indirmi olacak mı?
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2023 engelli araç limiti TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarından sonra ortaya çıkan yeniden değerleme oranlarıyla birlikte belli oldu. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 122.94 oranında tezahür etti. 2022 ÖTV muafiyetli araç 450 bin 500 TL olarak uygulanıyordu. Peki açıklanan yeniden değerleme oranına göre 2023 engelli araç limiti ne kadar oldu, artacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının ardından ortaya çıkan yeniden değerleme oranları engelli araç üst limiti konusunu da aydınlığa kavuşturdu. Son dakika haberi sonrasında yeniden değerleme oranı yüzde 122.9 oldu. Bu yıl içerisinde uygulanan 450 bin 500 TL engelli otomobil üst limiti önümüzdeki sene değişmiş olacak. Peki hem ÖTV matrah artırımı hem de bir düzine yeni düzenlemenin ardından 2023 engelli araç limiti ne kadar oldu? 2023 ÖTV muafiyetli araç fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde....
ÖTV indirimi konusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Bakan açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
ÖTV muafiyetli araçlara sahip olmak için yüzde 40-89 arası engeli bulunan vatandaşlar yüzde 26,3'lük bir vergi indiriminden, yüzde 15,4'lük de KDV indiriminden faydalanabilirler. Yüzde 90 ve üzerine engele malik şahıslar ile bakımından sorumlu 1. derece yakınları ÖTV'den muaf şekilde araç satın alabileler.
Henüz 2023 engelli araç üst limiti belli olmadı. Ancak Kasım 2022 itibariyle şu araçları ÖTV muafiyetli bir şekilde alabilirsiniz:
- Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live
- Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli
- Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid
- Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
- Renault Joy 1.0 SCe 65 bg
- Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
- Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp
- Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump
- Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk
- Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump
- Şimdilik 500 bin TL altındaki araçlar ve fiyat listesi ise şu şekilde oluşuyor. Fakat yeniden değerleme oranı ile birlikte ÖTV muafiyetli üstsınırın tekrardan şekillenmesinin ardından liste güncellenecek ve son hali sizlerle paylaşılacaktır.
- Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490.000 TL
- Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL
- Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 489.000 TL
- Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL
- Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL
- Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT 447.900 TL
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL
- Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL
- Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL
- Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 395.900 TL
- Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL
- Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP 469.900 TL
- Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452.900 TL
- Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479.900 TL
- Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP 460.900 TL
- Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 449.900 TL
- Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL
- Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 490.000 TL
- Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 438.000 TL
- Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL
- Peugeot 208 PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5 495.000 TL
- Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp 430.000 TL
- Opel Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 499.000 TL
- Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 331.500 TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style 385.000 TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk 402.500 TL
- Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump 444.000 TL
- Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style 486.500 TL
- Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump 472.000 TL
- Citroen 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel 461.000 TL
- Seat Yeni İbiza 1.0 Evo 80 HP Style
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Ehliyet sahibi olmak.
- Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı.
- Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı.
- Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu.
- Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.
- Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı.
ÖTV matrah güncellemesi şu anlama geliyor; Ülkemizde aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV ekleniyor ve bayilerdeki satış fiyatları oluşuyor. ÖTV matrahı ülkemizde yılbaşından önce 3 olan ÖTV dilimi 5'e çıkarılmış ve fiyatlara güncelleme getirilmişti. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek örneğin % 80 ÖTV diliminde olan bir aracın arttırılan limitler ile % 45, veya % 50 ÖTV diliminine düşürülmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az bir vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.
ÖTV matrah güncellemesi ile 1.6 motor hacminin altında olan araçlarda bir indirime gidilmesi bekleniyor. Ülkemizde en çok tercih edilen araçların üzerinde % 15-20'ye varan bir indirimin olması sektör temsilcileri tarafından bekleniyor. 1 milyon üzerinde olan araçlarda çok büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor.