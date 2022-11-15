2023 Engelli araç limiti ne kadar, ötv muafiyeti araç fiyatları ne kadar? Ötv indirmi olacak mı?

2023 engelli araç limiti TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarından sonra ortaya çıkan yeniden değerleme oranlarıyla birlikte belli oldu. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 122.94 oranında tezahür etti. 2022 ÖTV muafiyetli araç 450 bin 500 TL olarak uygulanıyordu. Peki açıklanan yeniden değerleme oranına göre 2023 engelli araç limiti ne kadar oldu, artacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının ardından ortaya çıkan yeniden değerleme oranları engelli araç üst limiti konusunu da aydınlığa kavuşturdu. Son dakika haberi sonrasında yeniden değerleme oranı yüzde 122.9 oldu. Bu yıl içerisinde uygulanan 450 bin 500 TL engelli otomobil üst limiti önümüzdeki sene değişmiş olacak. Peki hem ÖTV matrah artırımı hem de bir düzine yeni düzenlemenin ardından 2023 engelli araç limiti ne kadar oldu? 2023 ÖTV muafiyetli araç fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde....

ÖTV İNDİRMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi konusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Bakan açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

2023 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

ÖTV muafiyetli araçlara sahip olmak için yüzde 40-89 arası engeli bulunan vatandaşlar yüzde 26,3'lük bir vergi indiriminden, yüzde 15,4'lük de KDV indiriminden faydalanabilirler. Yüzde 90 ve üzerine engele malik şahıslar ile bakımından sorumlu 1. derece yakınları ÖTV'den muaf şekilde araç satın alabileler.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR NE KADAR 2023?

Henüz 2023 engelli araç üst limiti belli olmadı. Ancak Kasım 2022 itibariyle şu araçları ÖTV muafiyetli bir şekilde alabilirsiniz:

Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli

Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Renault Joy 1.0 SCe 65 bg

Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump

Şimdilik 500 bin TL altındaki araçlar ve fiyat listesi ise şu şekilde oluşuyor. Fakat yeniden değerleme oranı ile birlikte ÖTV muafiyetli üstsınırın tekrardan şekillenmesinin ardından liste güncellenecek ve son hali sizlerle paylaşılacaktır.

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490.000 TL

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL

Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 489.000 TL

Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL

Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL

Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT 447.900 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL

Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL

Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 395.900 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL

Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP 469.900 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452.900 TL

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479.900 TL

Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP 460.900 TL

Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 449.900 TL

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 490.000 TL

Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 438.000 TL

Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL

Peugeot 208 PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5 495.000 TL

Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp 430.000 TL

Opel Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 499.000 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 331.500 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style 385.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk 402.500 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump 444.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style 486.500 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump 472.000 TL

Citroen 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel 461.000 TL

Seat Yeni İbiza 1.0 Evo 80 HP Style

ENGELİ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?



18 yaşını doldurmuş olmak.

Ehliyet sahibi olmak.

Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı.

Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı.

Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu.

Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.

Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı.

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ NEDİR?

ÖTV matrah güncellemesi şu anlama geliyor; Ülkemizde aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV ekleniyor ve bayilerdeki satış fiyatları oluşuyor. ÖTV matrahı ülkemizde yılbaşından önce 3 olan ÖTV dilimi 5'e çıkarılmış ve fiyatlara güncelleme getirilmişti. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek örneğin % 80 ÖTV diliminde olan bir aracın arttırılan limitler ile % 45, veya % 50 ÖTV diliminine düşürülmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az bir vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ SIFIR ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ÖTV matrah güncellemesi ile 1.6 motor hacminin altında olan araçlarda bir indirime gidilmesi bekleniyor. Ülkemizde en çok tercih edilen araçların üzerinde % 15-20'ye varan bir indirimin olması sektör temsilcileri tarafından bekleniyor. 1 milyon üzerinde olan araçlarda çok büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor.