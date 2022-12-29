2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Yeşil kimdir? Pehlivan Mehmet Yeşil hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,052 haber kaynağında 6,576,597 adet haber yapılan Mehmet Yeşil, toplamda 6,623,485,749 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Yeşil kimdir? İşte, Mehmet Yeşil hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Yeşil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Yeşil hakkında 10,052 haber kaynağında 6,576,597 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,623,485,749 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Yeşil hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET YEŞİL YEŞİL KİMDİR?

Mehmet Yeşil Yeşil (d. 27 Haziran 1986, Aksu, Antalya), Türk pehlivan. 648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi. Antalya'nın Aksu ilçesinin Karaöz beldesinde doğmuştur.

Mehmet Yeşil Yeşil doğum tarihi : 27 Haziran 1986

Mehmet Yeşil Yeşil kaç yaşında : 36 yaşında

Mehmet Yeşil Yeşil nereli : Antalya

Mehmet Yeşil Yeşil mesleği ne : Pehlivan

Güreşe 1994 yılında minder güreşi ile başlayan Mehmet Yeşil, kazandığı Avrupa Şampiyonası ve minderdeki diğer başarıları sayesinde Kırkpınar'da doğrudan başa güreşmeye hak kazandı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği'nden mezun oldu. Isparta Senirkent Büyük Kabaca Ortaokulu'nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreş hayatını sürdürdü.

Yeşil Pehlivan

Mehmet Yeşil Yeşil'in dedesi de bir pehlivan olan Mehmet Yaşar Aykın'dır. 1940'lı yılların başına Antalya yöresinde güreşen Aykın, Kırkpınar'a katılmamış olsa da yöresinde Yeşil Pehlivan adıyla ünlü olmuştur. Mehmet Yeşil'in babası kendi oğluna babasının ismi olan Mehmet ve lakabı olan Yeşil'den hareketle Mehmet Yeşil adını koyar. Böylece güreşçinin ismi Mehmet Yeşil Aykın olur. Aile, soyadı değişikliği ile Aykın'ı değiştirip Yeşil soyadını alınca Mehmet Yeşil Yeşil'in adı ortaya çıkar.

Özel Yaşamı

Mehmet Yeşil Yeşil'in babası Süleyman Yeşil, 2016 yılında Kumluca Yağlı Güreşlerinde oğlunun ilk tur karşılaşmasını izlerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölmüştür. Yeşil, 2021 yılında memleketi Korkuteli'nde evlendi.

Kariyeri

1999 Kırkpınar Teşvik 2.liği

2001 Kırkpınar Tozkoparan 2.liği

2002 Kırkpınar Deste Küçük Boy 2.liği

2004 Kırkpınar Deste Büyük Boy 1.liği

2005 Kırkpınar Küçük Orta Büyük Boy 1.liği

2006 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası birinciliği

2016 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası üçüncüsü

Başpehlivanlık

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Birinciliği (2009, 2010)

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri Birinciliği (2009)

Kurtdereli Yağlı Güreşleri Birinciliği (2011, 2013)