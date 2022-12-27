2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Beyoğlu kimdir? Hüseyin Beyoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,740 haber kaynağında 1,731,154 adet haber yapılan Hüseyin Beyoğlu, toplamda 1,901,594,317 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Beyoğlu kimdir? İşte, Hüseyin Beyoğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Beyoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hüseyin Beyoğlu hakkında 8,740 haber kaynağında 1,731,154 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,901,594,317 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Beyoğlu hakkında merak edilen Hüseyin Beyoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HÜSEYİN BEYOĞLU KİMDİR?

Hüseyin Beyoğlu, 1964 Yılında Lice'de doğdu. İlkokulu ve ortaokul eğitimini Lice'de tamamladı. 1998 Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu.

Ak Partinin kuruluşundan beri parti üyesi olan Beyoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığında İmam Hatip ve Mürakıp (diyanet işleri müfettişi) olarak görev yapıp emekli oldu.

Ak Parti'de sırasıyla Ak Parti Kayapınar İlçe Başkan Yardımcılığı, Ak Parti İl Başkan Yardımcılığı Bağlar İlçe Başkanı olarak hizmet etti. Özel öğretim ve eğitim sektöründe yönetim kurulu başkanlığı yapmakta olan Hüseyin Beyoğlu, evli ve 7 çocuk babasıdır.

Hüseyin Beyoğlu, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı oldu.