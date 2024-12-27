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2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025?

2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025?
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2025 yılında asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatına ilişkin detaylar belli oldu. 2 yıl boyunca aynı işyerinde çalışan bir işçi, damga vergisi kesintisi sonrasında ne kadar tazminat alacağını merak ediyor.

Kıdem tazminatı, işçilerin çalıştıkları süre boyunca hak ettikleri önemli bir ekonomik güvencedir. 2025 yılı itibarıyla asgari ücret üzerinden maaş alanların kıdem tazminatları yıllara göre belirlendi. 2 yıl boyunca aynı işyerinde çalışan bir işçi, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra 51 bin 613 TL tazminat hakkına sahip olacak. Ancak bu tazminatı alabilmek için bazı özel şartların sağlanması gerekiyor. İşte kıdem tazminatına ilişkin merak edilenler ve ayrıntılar…

2 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR TAZMİNAT ALIR?

2025 yılında asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı, yıllık asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, iki yıl boyunca kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışan bir işçi, damga vergisi düşüldükten sonra 51 bin 613 TL kıdem tazminatı alacaktır. İhbar tazminatı bu tutara dahil edilmemiştir.

Bununla birlikte, kıdem tazminatını alabilmek için işçinin iş akdinin yasada belirtilen şekilde sonlanması gerekiyor. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakkı doğabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekmekte.

2 YIL ÇALIŞANIN TAZMİNATI NE KADAR?

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

İlk sigorta başlangıç tarihine göre gerekli prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak.

Örneğin:

08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü.

08.09.1999 - 30.04.2008 arası sigortalı olanlar: 7000 prim günü veya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi.

01.01.2009 sonrası sigortalı olanlar: 5400 prim günü.

Bu şartları sağlayan işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) kıdem tazminatı almaya hak kazandıklarına dair bir yazı alarak işverenlerine sunabilir ve tazminatlarını talep edebilir.

Asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanlar içinse kıdem tazminatı tavanı 2025 yılında yıllık 41 bin 828 TL olarak belirlenmiştir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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