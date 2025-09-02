2 Ağustos Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Ağustos Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ağustos 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 2 Ağustos 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

2 Ağustos Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ağustos 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor.

YÜRÜTME VE İDARİ BÖLÜM – YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu sayıda öne çıkan düzenlemeler kapsamında:

• İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Belirli iş kollarının tanım, kapsam veya uygulama esaslarında yapılan güncelleme, çalışma hayatı düzenini yeniden şekillendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

• GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Şehir imar planlamasına ilişkin getirilen düzenleme, yapılaşma esasları ve düzenlemelerinde yeni kriterler belirlenmesini sağlıyor.

İLAN BÖLÜMÜ – İHALE VE EKONOMİK BİLGİLER

Yayımlanan ilanlar şu başlıklar altında toplandı:

• ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLANLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının mal veya hizmet alımı süreçlerine dair ihale duyuruları bu kapsamda yer aldı.

• DÖVİZ KURLARI VE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuru verileri ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri kamuoyuna duyuruldu.

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

TÜMÜ

