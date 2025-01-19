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19 OCAK Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

19 OCAK Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
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Survivor'da heyecan dolu dokunulmazlık oyunu sona erdi. 19 Ocak'ta gerçekleşen dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve detayları haberimizde yer alıyor. Peki, 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar!

Survivor'da nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu daha geride kaldı. Zorlu parkurlar ve büyük bir mücadeleye sahne olan oyunun sonunda kazanan takım belli oldu. "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu, izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Yarışmanın en kritik oyunlarından biri olan dokunulmazlık mücadelesi, adada kalma şansını devam ettirmek isteyen yarışmacılar için hayati önem taşıyor. Peki, 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı ve Batuhan Gökgöz eleme adayı olarak seçildi. Son durumda, eleme adayları Melih, Kaan, Batuhan ve Doğuş oldu.

19 OCAK Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'in 18 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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