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19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Okulların 19 Mayıs'ta tatil olup olmadığı ya da yarım gün mü olacağı konusu, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

19 Mayıs okullar tatil mi? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 2025 yılında hangi güne denk geldiği ve okulların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, resmi kurumlar açık mı, iş yerleri çalışıyor mu? İşte tüm detaylar...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü tüm okullar tatildir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve anaokulu dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları bu özel günde eğitime ara verecek.

19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. 2025 yılında 19 Mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar, bankalar ve noterler gibi tüm resmi kuruluşlar tam gün tatil olacak.

19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?

19 MAYIS KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Resmi takvime göre, 19 Mayıs günü boyunca tüm kamu hizmetleri durur. Dolayısıyla o gün kamu personeli ve öğrenciler izinli sayılır. Tatil, sadece sabah ya da öğleyle sınırlı değil; tam gün geçerlidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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