18 Eylül Süper Lig puan durumu tablosu | Süper Lig puan sıralaması nasıl? FB - GS puan farkı kaç?

Sezonun 2025-26 başlangıcında Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kaldı. Takımların puan durumu henüz format olarak değerlenmese de, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark ve liderlik yarışı önümüzdeki haftaların şekillenmesinde önemli işaretler veriyor. Peki, Süper Lig puan sıralaması nasıl? FB - GS puan farkı kaç? Süper Lig puan durumu tablosuna dair tüm detaylar haberimizde...

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

Galatasaray: 5 maç, 5 galibiyet → 15 puan, 1. sırada

Fenerbahçe: 5 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet veya eksik maç durumu varsa — verilere göre net 11 puan ile 2. sırada

Bu durumda, lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında puan farkı 4 puan.

18 EYLÜL SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI NASIL?

Süper Lig'in 2025-26 sezonunun 5 haftalık periyodu tamamlanırken sıralama şöyle şekillenmiştir:

Galatasaray, oynadığı maçların hepsini kazanarak mükemmel bir başlangıç yapmıştır.

Fenerbahçe ise galibiyet sayısı yüksek olmakla beraber, bir beraberlik ve/veya kayıp yaşayarak liderle olan yarışta geride kalmıştır.

sıradan itibaren diğer takımların puanları, averaj ve kazanılan maç sayısı gibi kriterlerle belirlenmiş olup Galatasaray ile Fenerbahçe'nin üstünde bulunan takım yoktur.

Bu sıralama, Şu an için tam olarak nihai değil; ilerleyen haftalarda maç sonuçları, averaj farkları ve takım form durumları büyük önem taşıyacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI KAÇ OLDU?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı, 4 puan olarak tespit edilmiştir. Bu farkın detayları şöyle:

Galatasaray'ın 15 puanla lider olması, tam galibiyet serisiyle geldi.

Fenerbahçe ise 11 puanla, liderin arkasında yer alıyor.

Aradaki bu 4 puan fark, sezon başlangıcındaki form ve maç dengesi açısından belirleyici bir farktır.