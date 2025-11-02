15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı mı, maraton bitti mi, saat kaçta bitecek?

2 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak 47. İstanbul Maratonu kapsamında, kentin her iki yakasında da bazı yollar geçici süreyle ulaşıma kapalı olacak. Bu nedenle "2 Kasım 2025 İstanbul kapalı yollar listesi" sürücüler tarafından merakla araştırılıyor. Yetkililer, vatandaşların belirtilen saatlerde dikkatli olmalarını, trafiğe kapalı güzergâhlardan uzak durmalarını ve mümkünse alternatif rotaları tercih etmelerini tavsiye ediyor. İşte İstanbul Maratonu nedeniyle kapalı olacak yollar ve önerilen alternatif güzergâhlar!

İSTANBUL MARATONU 2025 TRAFİK DÜZENLEMESİ

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilecek 47. İstanbul Maratonu kapsamında, 2 Kasım 2025 Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Katılımcıların ve görevlilerin güvenliği için yollar, 03.00 ile 06.00 saatleri arasında aşamalı olarak ulaşıma kapanacak.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

03.00 İTİBARİYLE KAPATILACAK YOLLAR:

• Güney Zincirlikuyu Ayrımı

• Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası

• Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası

• Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe yönüne yönlendirme yapılacak)

• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş yönüne yönlendirme yapılacak)

• Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen trafik Sarıyer yönüne verilecek)

• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer yönüne yönlendirme yapılacak)

• Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Katılım

• Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım

• Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Katılımı

• Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey Katılım

• Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü yönü

06.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

• Rauf Orbay Caddesi (Florya ve Yenikapı yönleri) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar

• Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı - Bakırköy arası) ve bağlantı yolları

• Ankara Caddesi ve bağlantı yolları

• Alayköşkü Caddesi ve bağlantı yolları

• Alemdar Caddesi ve bağlantı yolları

• Divanyolu Caddesi ve çevresi

• Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü kapalı) – Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri

• Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bağlantı yolları

• Galata Köprüsü (iki yönlü kapalı) ve bağlantı yolları

• Avrasya Tüneli (çift yönlü kapalı)

• Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve çevresi

• Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve çevresi

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği, maraton süresince trafiğe kapatılan güzergahları kullanan sürücülere aşağıdaki alternatif yolları öneriyor:

• O-1 Karayolu'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım, Büyükdere–Balmumcu/Levent–Sarıyer yönüne aktarılacak.

• Sabiha Gökçen yönünden gelen trafik Çamlıca bağlantı yoluna yönlendirilecek.

• Çamlıca Gişeler'den gelen araçlar Ünalan–Ataşehir–Çamlıca istikametine verilecek.

• Yıldız Posta ve Esentepe yönüne zorunlu geçiş uygulanacak.

• Beşiktaş yönüne zorunlu yönlendirme yapılacak.

• Fulya ve Sarıyer güzergahları mecburi geçiş noktası olarak belirlendi.

ALTERNATİF YOLLAR (AVRUPA YAKASI)

• Atatürk Bulvarı

• Balat Sahil Yolu

• Unkapanı Köprüsü

• Fevzipaşa Caddesi

• Vatan Caddesi

• Millet Caddesi

• Yeni Havalimanı Caddesi

• Eski Havalimanı Caddesi

• Ekrem Kurt Bulvarı

• D-100 Karayolu

KÖPRÜ VE TÜNEL DURUMU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maraton süresince tamamen trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçiş yapabilecek.

Avrasya Tüneli ise 2 Kasım 2025 Pazar günü çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olacak.

YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, maratonun tamamlanmasının ardından yollar kademeli olarak gün içinde yeniden trafiğe açılacak.

Tahmini olarak, yolların öğleden sonra 15.00 civarında tamamen açılması bekleniyor.