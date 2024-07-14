15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oluyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını bildirdi.

15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

ANKARA'DA 15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

İZMİR'DE 15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi- TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.