15 Temmuz'da noter açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz'da bankalar ve noter kapalı mı?
15 Temmuz tatilinde noter açık mı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz'da bankalar açık mı, çalışıyor mu sorularını araştıranlar 15 Temmuz Pazartesi günü noterler kapalı mı soruları merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da noter ve bankalar kapalı mı?
15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. 15 Temmuz Pazartesi günü noter ve bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da noter, bankalar ve kargolar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…
15 TEMMUZ'DA NOTER ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatil günlerinde eczaneler, bankalar, kargo firmaları, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler kapalı olur.
Bugün bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar bankacılık işlemlerini 16 Temmuz'dan itibaren yapabilecekler.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı