15 Temmuz'da noter açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz'da bankalar ve noter kapalı mı?

15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. 15 Temmuz Pazartesi günü noter ve bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da noter, bankalar ve kargolar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ'DA NOTER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil günlerinde eczaneler, bankalar, kargo firmaları, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler kapalı olur.

Bugün bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar bankacılık işlemlerini 16 Temmuz'dan itibaren yapabilecekler.

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