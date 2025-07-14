15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2025 Salı günü bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2025 Salı günü bankalar çalışıyor mu?
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15 Temmuz bankalar açık mı? sorusu, Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı?

Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen bu özel günde bankaların çalışma durumu, ödeme ve işlem planlarını etkileyebileceği için önem taşıyor. Peki 15 Temmuz 2025'te bankalar açık mı, dijital bankacılık hizmetleri kullanılabilecek mi? İşte detaylar…

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz 2025, Türkiye'de Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılmakta ve resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda, tüm kamu bankaları ve özel bankalar 15 Temmuz Salı günü kapalı olacak. Şubelerde vezne işlemleri, nakit çekim, döviz bozdurma ve hesap hareketleri gibi işlemler yapılmayacak.

15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2025 Salı günü bankalar çalışıyor mu?

RESMİ TATİLLERDE MOBİL BANKACILIK ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, tıpkı diğer resmi tatillerde olduğu gibi yalnızca mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri ile sınırlı şekilde hizmet verecek. Ayrıca EFT ve havale işlemleri de tatil nedeniyle sınırlı çalışabilir. Özellikle EFT gibi yalnızca mesai saatlerinde gerçekleşen işlemler, 16 Temmuz Çarşamba günü mesai başlangıcında tamamlanacaktır. Tatil süresince acil işlemler için dijital bankacılık kanallarının kullanılması tavsiye edilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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