15 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
- Güncelleme:
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Nisan'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Nisan Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334 B KOLU
- 15.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI MUMCANLAR SOKAK TR-3
- 15.04.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR F.ÇAKMAK VE ATATÜRK MAHALLELERI VE CIVARI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 15.04.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR PAYAMLI MH ATATÜRK MH CUMHURIYET MH ÖMÜR BELDESI BANKSIS DOĞANKENT MEVKI KIRBAG MEVKI
- 15.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması MURATBEY MAH.3505,3557,3548,3569 SOKAKLAR VE CIVARI TR-126
- 15.04.2022 09:00 10:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YAKA MAH. 2. ÇAY, AŞAĞI FARIKA, ÇAY, DEMIREL, DUMLUPINAR, ERDOĞAN KER, GÖKÇEN, IŞIK, SIRA DEĞIRMENLER, ŞEHIT KEMAL, ÜÇ AHIRLA, YEŞILTEPE VE YILDIZTEPE SOKAKLARDIR. TR-17
- 15.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YELALTI VE HACI İSA MAHALLESLERININ ÇILINGIR ÇEŞME , YENI YOL, YILDIZPARK SOKAKLAR İLE 75. YIL CUMHURIYET CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-19
- 15.04.2022 09:30 11:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE KOR İŞLETMESİ ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR, MADEN EVLERİ, ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
- 15.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜLKENT İLK HEDEF CADDESİ, 11, 12, 13, 45, 36, 46, 47 SOKAKLARI, 23 NİSAN CADDESİ, KARDELEN, MİMOZA SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 15.04.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002 SOKAK VE CİVARLARI
- 15.04.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım UMURBEY MAH. KISMEN VE GERELI MAH. KAVAKKUYU MEVKII
- 15.04.2022 10:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma İSABEY MAH. 2047-2048 SOK. VE CIVARLARI
- 15.04.2022 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYE OKÇULAR MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 15.04.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS MAHALLESİ,233 SOKAK VE CİVARI