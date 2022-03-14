14 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Vatandaşlar 14 Mart Pazartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 14 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 14 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

14 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

13 MART PAZAR KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

13 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 17 bin 426 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 138 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 35 bin 568 olurken toplam 298 bin 252 PCR testi yapıldı.

13 Mart Pazar günü 298 bin 252 kişiye test uygulanmıştır.

13 MART PAZAR GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

13 Mart Pazar 17 bin 426 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

13 MART PAZAR KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

13Mart Pazar günü 138 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

13 MART PAZAR KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

13 Mart Pazar günü 35 bin 568 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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