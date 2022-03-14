14 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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14 Mart Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 14 Mart Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 14 Mart Pazartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 14 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 14 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
14 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
13 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 17 bin 426 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 138 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 35 bin 568 olurken toplam 298 bin 252 PCR testi yapıldı.
13 Mart Pazar günü 298 bin 252 kişiye test uygulanmıştır.
13 Mart Pazar 17 bin 426 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
13Mart Pazar günü 138 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
13 Mart Pazar günü 35 bin 568 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.