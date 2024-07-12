12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar?

12 Temmuz Cuma günü döviz fiyatları merak ediliyor. Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 12 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Peki, 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada 32,9850 liradan alınan dolar, 32,9870 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 32,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8610 lira olmuştu.

EURO NE KADAR?

35,8560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8580 lira olarak belirlendi.

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