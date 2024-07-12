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12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar?

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12 Temmuz tarihindeki dolar ve döviz fiyatları merak ediliyor. Doların değeri ve diğer döviz kurlarındaki son durum araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,9870 liradan, avro 35,8580 liradan güne başladı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz dolar kaç TL? sorusu gündeme geliyor.

12 Temmuz Cuma günü döviz fiyatları merak ediliyor. Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 12 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Peki, 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada 32,9850 liradan alınan dolar, 32,9870 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 32,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8610 lira olmuştu.

12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar?

EURO NE KADAR?

35,8560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8580 lira olarak belirlendi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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