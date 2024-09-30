ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

100 METRE KOŞUSUNDA KOŞUCULARIN VÜCUDUNUN İLK OLARAK HANGİ KISMININ BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GEÇTİĞİ AN, YARIŞI TAMAMLADIKLARI KABUL EDİLİR?

A: Ayak

B: Kol

C: Kafa

D: Gövde

Cevap:

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