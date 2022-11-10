10 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 10 Kasım Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Kasım Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.11.2022 02:00 03:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle 29 EKİM MAHALLESİ TAMAMI,KAYNAKLAR,BELENBAŞI,KIRKLAR,ZAFER MAHALLELERİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ,KIRIKLAR CEZAEVİ ,BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA DEPOSU, BALIKHALİ,PAR İNŞAAT,OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU, ŞEHİT ER ARİF SERÇE, HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ,ORTATEPE, ŞEHİT NURETTİN GÖK, TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU,GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN, CEMAL AVCI,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN, SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT, MEHMET NURİ SALMAN,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ,MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ,GÜRLER, CELİLOĞLU, KABAKÇILAR,AYTAŞ GIDA,DEMİRTAŞ MEDİKAL,İZ-SU KAYNAKLAR POMPA İSTASYONU,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTEL,GÜRMAR SOĞUK HAVA DEPOSU, ARİF ŞEN, NOKTA KOLEJİ,SONER DUMAN,ENSAR İNŞAAT,BAŞDAŞ TARIM,KAYNAKLAR MEZARLIĞI,TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,ALİ HEKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET TESİSLERİ,AYSEL KUYUMCUOĞLU,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI,ORHAN ÇALIŞIR,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ, CELAL SELİMLER,İSHAK AKBAŞ, TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU ZAFER MAHALLESİ, MUSTAFA ER,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN, SUAT SALGAR, BOTAŞ, NUSRET DANİŞ VE CİVARLARI,İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR,SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,TURKCELL, AVEA,VODAFONE
- 10.11.2022 02:00 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MH. BIR KISMI, YEŞILKÖY MH.
- 10.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIPINAR,FIRAT,GÖKSU,YEŞİLBAĞLAR MAHALLELERİ,BUCA EVLİYA ÇELEBİ İMAMHATİP ORTAOKULU,HERVE GIRAUD
- 10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVUZBAŞI ALTI SULAMA GRUPLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA
- 10.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKILISE TR-1 BOZKÖY MAH. AKÇAKILISE MEVKII TAMAMI
- 10.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
- 10.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN OVASI, ARMUTLU OVASI, A.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, Y.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
- 10.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARADOĞAN VE DEMIRCI MAHALLELERI
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 C KOLU
- 10.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI TÜRKMEN KÖY, 157,159,161,163,102/1,102/2,185,187,189,183,1 SOKAKLAR VE CIVARI
- 10.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE, BALIKLIOVA, EĞLENHOCA, ILDIR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7000,7033/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7057,7032,7067 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 - 8840 - 8837,8845 - 8843/2 - 8846,8837 - 8839 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR,BOSTANLI,NERGİZ MAHALLESİ,1775,1775/2,1775/7,1777,2005,2010,6003, 6004 6005, 6005/1,6010,6010/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE DİCLE MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK 841/1,819,858,853,862,864,866,851/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVA TEKNİK OKULLARI,HAVA TEKNİK OKULLARI LOJMANLARI
- 10.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN SÜVARİ,ESENLİK,REİS,MALİYECİLER,VATAN,ARAP HASAN,BASIN SİTESİ, ESENLİK,REFET BELE, GÜLYAKA,DOĞANAY,KAZIM KARABEKİR,TAHSİN YAZICI MAHALLELERİ,POLAT,GAZETECİ H.TAHSİN CADDELERİ,105,166,177,177/3,177/4, 177/5,177/11,215,216,2912,2935,2957,2971,2977,2981,3034, 3035,9002,9009/1,9011, 9024,9026,9028,9077,9080,9080/1,9087,9088,9089,9090,9092,9103,9105,9130, 9132, 9150,9063,9065,9069,9077,9080,9082,9082/1,9082/2,9086,9093,9057,9059,9070,9072,9073,9074, 9075,9080,9101,9134 SOKAKLAR,İZSU YEŞİLYURT SU İSTASYONU
- 10.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ F.ALTAY,METİN OKTAY,BASIN SİTESİ MAHALLELERİ,65/12,108/36,175/3,177/9 SOKAKLAR,ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ
- 10.11.2022 10:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNDAĞ KÖYÜ VE CİVARLARI
- 10.11.2022 11:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAH. ALABAŞ MEVKII YENIKÖY VE SEKIKÖY KÜSKÜT MEVKIILERI
- 10.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI. İM-1 2/1 NUMARALI KANDAK TRAFOSU ,İM-1 2/2 NUMARALI MAHALLE KAHVE TRAFOSU VE NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 VE 2/4 NUMARALI TRAFOLARI İLE ÇIRPI TOPRAK SU -2 TRAFOSU TAMAMINDA
- 10.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIRPI MAHALLESINDEKI PAZARYERI TRAFOSU İLE İM-1 3/2 MENEMENLI KABIN TRAFOSUNUN TAMAMINDA
- 10.11.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI, 150,148,146,142,153,124,104,117,FEVZI ÇAKMAK MAH.33.10.8152.8102.58/1,75 SOKAKLAR, DEĞIRMEN CE BARIŞMANCO CADDELERI SOKAKLAR VE CIVARI
- 10.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,AHMET YESEVİ BLV.,8840 - 8839 - 8837 ,8838/3 - 8838/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1141,1142,1182/1,1187,1187/1,1188,1188/3, 1190/1,1203/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET,FATİH MAHALLESİ,1063,1102 SOKAKLAR,FERSAN FİLTRE
- 10.11.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK,VATAN,TAHSİN YAZICI MAHALLELERİ,MIZRAKLI,MEVLANA CADDELERİ,9027,9102/6,9125/1, 9125/2,9125/3,9125/4,9125/5,9128,9161,9167,9169,9169/1,9178, 9180,9181,9307 SOKAKLAR VE CİVARI,ŞEHİT MUZAFFER İLKOKULU
- 10.11.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS,MİTHAT PAŞA MAHALLELERİ,ŞEHİT CEYSU CEYLAN,H.RIFAT PAŞA CADDELERİ,154,184, 188,198,200,202,203,205,213,222,223,224, 226,227,230,242 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 13:45 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜLBÜLLER, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK MAHALLELERI
- 11.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SERİNTEPE,ZAFER,MERİÇ,BARBAROS,GAZİOSMANPAŞA,ÇAMKULE,TUNA,EGEMENLİK,YEŞİLOVA,KOŞUKAVAK,BİRLİK MAHALLELERİ,MİMAR SİNAN ENDÜSTRİ MES.LİSESİ, PETROLYAĞ,EMF BÜYÜKKARCI, OPET,İZM.ESN.KOOP TESİS.,SELOLOİT FAB., ÖZGENER TÜTÜN,MEYVA TARIM ÜR.,SARDİS TEKSTİL ÖZEL,MTK AYSİ MOBİLYA, KONTUR TÜTÜN
- 11.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI ,AYDOĞDU MAHALLELERİ,NATO,TOROS İTFAİYE
- 11.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ,CENGİZ TOPEL,LEVENT,YENİŞEHİR,GÜNEY,ULUBATLI,SAYGI, BOĞAZİÇİ,26 AĞUSTOS,EMİR SULTAN,ÇINARTEPE,HALKAPINAR MAHALLELERİ,GAZİLER CADDESİ,İZ-SU SU DEPOSU,SU POMPASIPTT HİZMET BİNASI,TEPECİK EĞİTİM HST.,ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU,OTO PLAZA
- 11.11.2022 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TATİLKÖYÜ SULAMA, ASNUR, OLGU, AYYILDIZ, TATİLKÖYÜ VE CİVARLARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,1845,6063,6063/1,1845/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7290 SOKAK VE CİVARI
- 11.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINOVA MAHALLESI TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 TRAFOLARI TAMAMI İLE İZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ŞANTIYESI ETKILENMEKTEDIR.
- 11.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 12002, 12005, 12007 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
- 11.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN MAH. KIRSALI-İHSANIYE MAH. KIRSALI- ADNAN MENDERES MAH. KIRSALI
- 11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESKIOBA MAHALLESI TAMAMI
- 11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKKALE MAH. YEŞILKENT MEVKII