10 - 11 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 11 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEYOBA SULAMA KOOPERATİFİ TRAFOLARI YANIK ÇIRÇIR BAZ İSTASYONLARI VE BÖLGEDEKİ SULAMA ABONELERİ
- 10.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAOĞLANLI MAHALLESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ VE KAMPÜSÜ, ÖNALLAR BETON
- 10.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DALBAHÇE MAHALLESİNİN TAMAMI, ŞAH NUR KAĞBA ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAHİR EŞREF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ-TEVFİKİYE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAMEHMET AĞA MAHALLESİ, BORUROĞLU MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ, CİNOSMAN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAHİR EŞREF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, SARIAĞA BİR BÖLÜMÜ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GELENBE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (TR-3)
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GELENBE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (TR-5)
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SİLEDİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSAHOCA SULAMA KOOP. TR-1 MASKİ MUSAHOCAYOLU İÇME SUYU ÖZEL TR SABİT ÖZDEMİR VE ARK. ÖZEL TR MASKİ MUSAHOCAYOLU İÇME SUYU ÖZEL TR-2 OTOYOL HİZMET TESİSİ ÖZEL DM SOMA OTOYOL HİZMETLERİ SAĞ EKSEN ÖZEL TR SOMA OTOYOL HİZMETLERİ SOL EKSEN ÖZEL TR
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİREŞREF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ZORAĞA MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖMERLER MAHALLESİ TAMAMI
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMİYE MAHALLESİ KESKİNOĞLU KÜMESLER RAHMİYE VE KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ RAHMİYE -MORALILAR TARIMSAL SULAMALAR VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ İŞLETMELER
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMİYE MAHALLESİ RAHMİYE -MORALILAR TARIMSAL SULAMALAR ÖZ YANIK ÇIRÇIR AKFARM TARIM AKHİSAR TAVUKÇULUK BEYOBA BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BÖLGEDE BULUNAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAVUK KÜMESLERİ İŞLETMELER
- 10.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ, SİTELER MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1 ANAFARTALAR-ADAKALE-ADNANMENDERES-BAYINDIRLIK-ÇARŞI-DİLŞİKAR-EGE-GÖKTAŞLI-İSHAKÇELEBİ-KOCATEPE-NİŞANCIPAŞA-NURLUPINAR-SAKARYA-SARUHAN -TUNCA MAHALLELERİ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKINCILAR-AKMESCİT-AYNIALİ-İBRAHİM ÇELEBİ-KAYNAK-KOCATEPE-KUYUALAN-LALAPAŞA-MİMARSİNAN-MUTLU-TEVFİKİYE TOPCUASIM MAHALLELERİ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ-AKMESCİT-TEVFİKİYE MAHALLELERİ
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE-HAFSASULTAN-LALELİ MAHALLELERİ
- 10.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİTHAT PAŞA MAHALLESİ ATATÜRK,TURAN ,FEVZİPAŞA DUTLU SOKAK,1,5,87,8,9,10 SOKAKLAR
- 10.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, BELEDİYE VE GÜRSEL CAD. 292,576,578,62,45,64,47 SOKAKLAR
- 10.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARISU MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, BEŞEYLÜL MAHALLESİ VE YENİCE MAHALLESİ
- 10.12.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARIPINAR MAHALLESİ TAMAMI ÖZEL BAĞIL EĞİTİM HİZMETLERİ ,BELLONA, FORD PLAZA CİVARI BESİ DAMLARI
- 11.12.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SNAYİ BÖLGESİNE BAĞLI VODAFONE TELEKOMİNİKASYON A.Ş. ÖZEL TR-MURADİYE DM-11/4 KÖK--SERAL GÜNAYGIN ÖZEL TR--BATI PRES KAL. MAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.ÖZEL TR--ERİNÖZ BAHÇE MOBİLYALARI A.Ş ÖZEL TR--TALES PLASTİK ÖZEL TR--SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR--ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL--BAŞARANLAR ÖZEL TR--ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR---YURTERİ ORMAN ÜRÜN. LTD.ŞTİ. ÖZEL TR---EFS ÖZEL TR--CEA ÖZEL TR--AVEN KİMYA ÖZEL TR--GÜVEN FİLM PLASTİK AMB. A.Ş. ÖZEL--KAAN YILDIZ PLASTİK BOYA MONTAJ KALIP NAK.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR---DOĞANPAK ÖZEL TR---FB TEKSTİL ÖZEL----İKON AMBALAJ ÖZEL--İRG MAKİNE ÖZEL TR--BARSAN ÖZEL T---FORM PLASTİK ÖZEL T---İSMAİL TUNÇ ÖZEL TR-SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR---BAŞARANLAR ÖZEL KÖK----KLİMASAN ÖZEL TR---UĞUR BETON ÖZEL TR---BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR-----RUDA METAL ÖZEL TR---POLİMAS ÖZEL TR----TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL T---AŞUROĞULLARI ÖZEL TR--TEKNİK AMBALAJ ÖZEL TR--ALCAN OTOMOTİV LTD.ŞTİ ÖZEL TR---FORCE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş ÖZEL TR---HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2---MEBAK MAKİNA ÖZEL----AZİZ TEKELİ ÖZEL TR----BATI PRES ÖZEL TR---IMPERİAL ÖZEL TR---MAHMUT ERGÜL ÖZEL TR---SAMİ ÖZCAN ÖZEL TR---SİMYA METAL ÖZEL----EGE KAUÇUK ÖZEL TR----SÜRAT ÖZEL TR-----KEREM MAKİNE ÖZEL TR-----İNCİ LOJİSTİK ÖZEL T-----KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KLIP VE MAKİNA SAN. A.Ş.ÖZEL TR---ÖZEL TR---YENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR---ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR----İBRAHİM DUMAN ÖZEL TR----AYSAN IŞIKLANDIRMA LTD. ŞTİ. ÖZEL TR---ERİNÖZ ÖZEL TR---GÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR---TEKPAL ORMAN ÜRÜNLERİ ÖZE----ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL----MB CAM ÖZEL TR--ATEN ÖZEL TR----BETONSA ÖZEL TR---ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL----TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR---DUMAN PALET ÖZEL TR--AYHAN AMBALAJ PLASTİK ÖZELTR---UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR---EMSAŞ ÖZEL TR---ŞAHAN ELEKTRO STATİK ÖZEL T----YILDIZ YANGIN SÖNDÜRME A.Ş. ÖZEL T---ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZE---KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR RECEP UYAR ÖZEL TR----YURTRİ ORMAN ÜRN.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR----SARD MAKİNE ÖZEL TR----YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR--MODERN BETON MURADİYE ÖZEL
- 11.12.2022 05:00 06:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY, BEŞEYLÜL,(GALERİCİLER SİTESİ TARAFI) GÜMÜŞ , GÜNEŞ, KIRVELİ, KURTULUŞ, SARIPINAR, YÖRÜK, MAHALLELERİNDE AYRICA HACIBEKTAŞ MASKİ ŞANTİYE BİNASI, SALİHLĞİİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ, ALİ GIDA SOĞUK HAVA DEPOSU, BAĞIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ARTU KİMYA, ÖZEL CAN HASTANESİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI VE DEVLET DEMİR YOLLARI TREN GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 11.12.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM DURASILLI SANAYİ BÖLGESİ VE CİVARI
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARIKKARALAR DİNDARLI DADAĞLI KIZILÇUKUR ALEMŞAHLI KARACAALİ GÜNYAKA ULUDERBENT DAĞHACIYUSUF DAĞARLAR SARIPINAR ÖRENCİK GÜLENYAKA ÇAMLIBEL AYAN SELİMİYE AHMETAĞA AŞAĞI KOÇAKLAR TIRAZLAR EMCELLİ KONAK BEREKETLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT GÜLENYAKA ÖRENCİK SARIPINAR ÇAMLIBEL DAĞARLAR DAĞHACIYUSUF MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.12.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİİLERİ
- 11.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE DM-4/7 KÖ--BAŞARAN KÖK--MURADİYE DM-5/10-A KÖK--MURADİYE DM-5/10-B KÖK--MURADİYE DM-5/9-A KÖK--FORM PLASTİK ÖZEL TR*EFECE GALVANİZ DEMİR ÇELİK SAN.VE-TİC.AŞ.ÖZEL TR--OSMANLI ÇİVİ ÖZEL TR---TEMİZ SERİGRAFİ ÖZEL TR---SERTUR ÖZEL TR --ŞEN GRUP METAL TEL PLAS.TEKS.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--KURUTAÇ ÖZEL TR--ÖZBİÇERLER ÖZEL TR---GÜNGÖR EŞYA ÖZEL TR
- 11.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAŞARANLAR ÖZEL TR--ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR--BAŞARANLAR ÖZEL KÖK--TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL TR--EGE KAUÇUK ÖZEL TR--SÜRAT ÖZEL TR--KEREM MAKİNE ÖZEL TR--İNCİ LOJİSTİK ÖZEL TR--GÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR--MB CAM ÖZEL TR--TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR--UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR---KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR--YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.12.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM TÜRKPİYALA MH,KAYRAKALTI MH,TABANLAR MH,BÜYÜK GÜNEY MH,KÜÇÜK GÜNEY MH,EVCİLER MH,DENİŞ MH,KARACAKAŞ MH,ÇEVİRCEK MH,ÇERKEZ SULTANİYE MH,BOZARMUT MH,TEKELİ IŞIKLAR MH,AVEA-VODAFONE TABANLAR ÖZEL TRAFOSU,ELKİN İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHLLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESSİNE BAĞLI 539,507,542,515,546,548,552,554,556,560,564,598,525,547 SOKAKLARDA VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR AYRICA ZAHİECİLER SİTESİ TAMAMI
- 12.12.2022 05:00 06:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY, BEŞEYLÜL,(GALERİCİLER SİTESİ TARAFI) GÜMÜŞ , GÜNEŞ, KIRVELİ, KURTULUŞ, SARIPINAR, YÖRÜK, MAHALLELERİNDE AYRICA HACIBEKTAŞ MASKİ ŞANTİYE BİNASI, SALİHLĞİİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ, ALİ GIDA SOĞUK HAVA DEPOSU, BAĞIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ARTU KİMYA, ÖZEL CAN HASTANESİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI VE DEVLET DEMİR YOLLARI TREN GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKOY MAHALLESİ VE BAĞLI OLAN ORHANİYE, POMAK ÇİFTLİĞİ CİVARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKÖY,TEKELİOĞLU MAHALLESİ TAŞ DAMLARI MEVKİ HAMZA BÖREKÇİGİL TARIMSAL SULAMA VE CİVARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLBAŞI MAHALLESİ VE MASKİ İÇME SUYU. TR-3
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNBURNU MAHALLESİ TR-2
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMLICA MAHALLESİ TR-10 TR-11
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ TR-4 TR-5
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE TARIMSAL SULAMA TR-4 YENİCE TARIMSAL SULAMA TR-5
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUMUKLAR MAHALLESİ
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIBAŞTANLAR MAH MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ ÇÖMLEKÇİ REGÜLATÖR ERİŞSAN KUM OCAĞI,GÖLMAR MADENCİLİK GÖLMARMARA DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 12.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAALİ MAHALLESİ
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 12.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKDERE MAHALLESİ