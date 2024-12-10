1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 10 Aralık Güncel Sterlin/Pound kuru!

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10 ARALIK GÜNCEL STERLİN/POUND KURU

Bugün 10 Aralık 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 44,3560 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 00:22 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 44,2451 TL ve satış fiyatı ise 44,2451 TL oldu.

DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,8472 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,8493 TL oldu.

EURO KURU NE KADAR?

Bugün 10 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7309 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7434 TL olmuştur.