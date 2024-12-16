1 Ocak'ta marketler açık mı? Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için birçok kamu kurumu, okul ve banka kapalıdır. Ancak marketler ve temel ihtiyaçların karşılanabileceği işletmelerin açık olup olmadığı, yılbaşı alışverişi yapan ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde market ihtiyacı olanlar, "1 Ocak günü marketler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Ocak'ta marketler açık mı? Detaylar haberimizde...

1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil olsa da, çoğu market hizmet vermeye devam eder. Özellikle zincir marketler (Migros, BİM, A101, ŞOK gibi) ve yerel marketler, genellikle bu tür tatil günlerinde kapılarını müşterilere açar. Ancak, normal çalışma saatlerinde farklılık olabileceği için gitmeden önce marketin çalışma saatlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

YILBAŞINDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

Bazı marketler, yılbaşı gecesindeki yoğunluk ve çalışanların tatil hakkını kullanabilmesi nedeniyle 1 Ocak günü daha geç bir saatte açılabilir veya daha erken kapanabilir. Örneğin:

Büyük market zincirleri genellikle sabah saat 10.00'da açılıp akşam 18.00-19.00 arasında kapanabilir.

Yerel marketler ve küçük işletmeler ise kendi belirledikleri saatlere göre çalışabilir.