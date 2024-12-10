1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar, "1 Ocak'ta bankalar açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Resmi tatillerde bankaların kapalı olması, işlemlerini yüz yüze gerçekleştirmek isteyen vatandaşları etkileyebilir. Peki, 1 Ocak'ta bankacılık işlemleri nasıl yapılabilir? Detaylar haberimizde...

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatil kapsamında olduğundan, tüm kamu bankaları ve özel bankalar bu tarihte hizmet vermemektedir. Bu nedenle, bankaya giderek işlem yapmak isteyen kişilerin tatilden sonraki ilk iş gününü beklemesi gerekiyor.

1 OCAK'TA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

1 Ocak'ta EFT (Elektronik Fon Transferi) yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir uyarı bulunuyor. Resmi tatil olması nedeniyle, EFT işlemleri aynı gün içerisinde gerçekleşmez ve ilk iş günü olan 2 Ocak'ta işleme alınır. Ancak, havale işlemleri banka içi olduğu için 1 Ocak'ta da gerçekleştirilebilir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatillerden biri olup, yeni yıl tatili olarak kutlanmaktadır.