Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak ilanlarında sahtecilik dönemi sona eriyor! EİDS uygulamasıyla 1 Ocak'tan itibaren kiralık konutlar için yetki doğrulaması şart olacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ikinci aşaması yılbaşında devreye girecek.

Konut kiralama sektörü, 1 Ocak 2025 itibariyle önemli bir dönüşümü hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe alacağı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması, kiralık konut ilanlarında zorunlu hale getirilecek. Bu yeni düzenleme, sektörde şeffaflığı ve güvenilirliği artırmayı amaçlıyor.

KİRALIKLARDA BAŞLIYOR

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamasında, "EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması'nın 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sadece kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacağını" belirtti. Şu an için satılık ilanlarda EİDS doğrulaması uygulanmayacak, bu kapsamda yeni bir talimat bekleniyor.

Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin ikinci fazı olan yetki doğrulama uygulaması, geçtiğimiz Eylül ayında pilot olarak Bolu ve Manisa illerinde test edilmişti. Bakanlığın sektör temsilcilerinden aldığı geri dönütler neticesinde, şu an için sadece kiralık ilanları kapsamasına karar verildi" dedi.

YETKİ BELGESİZ İLAN VERİLEMEYECEK

Yeni sistemle birlikte, kiralık konut ilanlarının E-Devlet üzerinden yetkilendirilmesi zorunlu hale geliyor. Özelmacıklı, "1 Ocak 2025 tarihinden sonra girilecek tüm kiralık ilanların, EİDS kontrolünden geçmesi gerekecek. Yetki belgesine sahip olmayan emlak işletmeleri, ilan platformlarında ilan yayınlayamayacak" dedi. Ancak yabancıların mülkleri ve birinci derece yakınlarının taşınmazları bu zorunluluk kapsamında olmayacak.

SATILIK İLANLAR İÇİN TARİH NET DEĞİL

Satılık konut ilanları için EİDS'in ne zaman zorunlu olacağına dair henüz net bir tarih verilmediğini belirten Özelmacıklı, "Kiralık ve satılık ilanları için farklı süreçlerin uygulanacak olması sektörde külsörüler yaratabilir. Ancak bu uygulamanın temel amacı, sahte ilanları engelleyerek gayrimenkul sektöründe güvenilirliği sağlamaktır" dedi.

İLAN SAYILARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yeni düzenlemenin ilk aşamada ilan sayılarında azalmaya neden olabileceğini belirten Özelmacıklı, şu bilgileri paylaştı: "Sadece tek bir platformda aylık 200 binin üzerinde kiralık konut ilanı yayınlanıyor. 1 Ocak sonrasında ilan verme izni olmayan ilanların yayınlanmasına izin verilmeyecek. Geçiş döneminde, sistemin oturmasıyla birlikte kiralık ilanlarda bir miktar düşüş görülebilir. Ancak bu dönüm, uzun vadede sektörde daha sağlıklı bir işleyişi beraberinde getirecek."

1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Emlak
img

Terör örgütünün vahşi yüzünü en iyi anlatan video
img

Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın
img

Bütün İspanya Samet'i konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 12-13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.