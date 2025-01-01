1 Ocak BİM kapalı mı, açık mı? BİM YILBAŞI Çarşamba günü ne zaman, saaat kaçta açılacak?

1 Ocak 2025 tarihinde market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından market çalışma saatleri araştırılıyor1 Ocak BİM kapalı mı, açık mı, ne zaman açılacak?

1 OCAK BİM KAPALI MI, AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olmasına rağmen zincir marketler açık olacak. Temel ihtiyaçların karşılandığı marketler, standart saatlerde hizmet vermeye devam edecek ancak çalışma saatlerinde farklılıklar olabilir.

BİM 1 OCAK ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM'in İstanbul'da faaliyet gösteren bir şubesinde asılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: