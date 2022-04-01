1 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! Bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

01.04.2022 02:00 02:10 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,ÇETAŞ MOTOR A.Ş.,BATIÇİM

01.04.2022 09:00 12:30 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CADDESİ VE CİVARLARI

01.04.2022 09:00 13:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BERGAMA, FAZLI GÜLEÇ CADDELERİ VE CİVARLARI

01.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ORUÇ REİS CADDESİ, RIHTIM, BERİK, BOŞLUK, CEYHAN, ÇAĞRI, DEĞİRMENDERE, ŞELALE, TABAR, TEKİN, ŞELALE SOKAKLARI, İZMİR CADDESİ, MEHMETÇİK, DÖNMEZ, EĞLENCE, FESTİTİVAL SOKAKLARI VE CİVARLARI

01.04.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,288/9,2131/9,2131/16,1593/1,288/8,2131/10,2131/12,2131/18 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,286,286/6,283/12,283/14 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,3959-3959/5 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA,DOĞANLAR MAHALLELERİ,1776/23-25,1543,1551,1554,1555,1553,1556,1559,1561,1562, 1563,1550,1565,1566,1567,1580,1582,1584,1583,1586,1587,1589, 1592 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8905/1,8909,8907 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8790/2,8790/1 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8920,8923/1 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8950,8954,8951,8952,8958,8956 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8902,8908,8906,8904/1 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZ KOCATOROS NO 25-35 ARASI,1821/1,1819/3,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,GİRNE BULVARI,1826/6,1831,1831/3,1831/4,6036,6037,6038,6039,6040, 6043,6044,6045,1826/6,1829,1831/7 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 09:10 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,GİRNE BULVARI,1828/6,1834,1843/2,6019,6021,1828/7,1834,1834/3, 1843/2 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUKARI AKTEPE MAHALLESI ORTA MAHALLE SOKAK TR-6 ,TR-2

01.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YALI MAHALLESI BAHÇELIEVLER SITESI 6209, 6218, 6227, 6228, 6232 6236, 6241, 6243, 6244, 6255, 6256, 6260 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

01.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım SÜTÇÜLER MAH.SÜTÇÜLER KÖY İÇI YOLU, FETIH,KEVSER,SÜTÇÜLER ÇAMURLUK SOKAKLARI VE CIVARLARI

01.04.2022 09:00 10:00 OG Manevra 85,YIL CUMHURIYET MAH. HAYVAN KIRAN KÜME EVLERI, KUSTEPESI MEVKI, YENI NESIL CAD, AYDERESI SULUK MEVKI, TEKÇINAR,PAŞA YERI MEVKI VE CIVARLARI

01.04.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma 85,YIL CUMHURIYET MAH. HAYVAN KIRAN KÜME EVLERI, KUSTEPESI MEVKI VE CIVARLARI TR-5

01.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇILEME FATIH SULTAN MEHMET CD. CIVARI OVA

01.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. KARAASLAN OĞLU SOKAK VE ÇEVRESI TR-90

01.04.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım KONAKLI MH. OVA MEVKII TR-23

01.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BÜYÜKAVULCUK MAHALLESI

01.04.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI ESKI SIĞACIK YOLU , TUZLA CADDESI VE CIVARI L-30 B KOLU

01.04.2022 09:00 11:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI- EĞRIDERE MAH. KOYUNCU MEVKII TAMAMI VE TURKCELL BAZ İSTASYONU

01.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI TR-1

01.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ORMANKÖY TAMAMI TR-1

01.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÖZBEK MAHALLESININ TAMAMI RÜSTEM MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR

01.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma HACI İSA VE YELALTI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

01.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKÖY YOLU ÜZERİ VE CİVARLARI

01.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2

01.04.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,KAZIM ÖZALP CADDESİ,7055,7030 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 10:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım ŞHT.SELAHATTIN ÇAKIR BLVR. BIR BÖLÜMÜ-NECIP PAŞA CAD.--ERTUĞRUL SOK.BIR BÖLÜMÜ-NADIR SÜLDÜR CAD.BIR BÖLÜMÜ TR-6

01.04.2022 11:00 16:00 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YENİŞAKRAN MAHALLESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GE, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI

01.04.2022 11:00 16:00 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1. CEVRE YOLU, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 SOKAKLARI, YALI CADDESİ, 166, 143 SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ, 143, 136, 133, 208, 236, 214, 228, 244, 252, 263, 325 SOKAKLAR VE CİVARLARI

01.04.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım YIĞITLER,BAĞYURDU,SARILAR,SINANCILAR,OVACIK,HISARLIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI

01.04.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ KINIK CADDESİ, SENNUR YAPI KOOP., BURCU CAMİİ VE CİVARLARI

01.04.2022 17:10 17:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,GİRNE BULVARI,1828/6,1834,1843/2,6019,6021,1828/7,1834,1834/3, 1843/2 SOKAKLAR VE CİVARI

01.04.2022 19:00 20:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ DÖNMEZ DEPO TESİSLERİ,TEKNİK HORTUM BORU SAN.A.Ş.,ZANDAR&ZİMEKS DERİ GIDA TUR.SAN. KADIOĞLU UN YENİ STİL AYDINLATMA,OSMAN KIZILKAYA&İPEK OPTİK,ONETEKS, ASAŞ PETROL, ÇAĞATAY YEM SAN.,BEFORMET METAL,PINARBAŞI MAHALLESİ KISMEN 7408 SOKAK,HABAŞ,NAİL ÇUHADAR,DEVASA EĞİTİM HİZMETLERİ (TERMAK DEPO TESİSLERİ), TIPSAN,DALAN KİMYA ALAADDİN ORHAN,BMC SAN, ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇARKAN ELK SAN.HASAN ALİ TURGUT

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