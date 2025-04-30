1 Mayıs'ta Borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?

2025 yılına ait Borsa İstanbul tatil takvimi doğrultusunda, " 1 Mayıs'ta Borsa açık mı?" ve "BIST işlem yapacak mı?" soruları yatırım gündemini meşgul ediyor. Tatil planlarını ve işlem stratejilerini şekillendirmek isteyenler için bu sorular büyük önem taşıyor. Peki, 1 Mayıs'ta Borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?

1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Emek ve Dayanışma Günü olarak Türkiye'de resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle Borsa İstanbul (BIST) da kapalı olacak ve işlem gerçekleştirilemeyecektir. Resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul'un tüm seansları durdurulur.

1 MAYIS BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM YAPILIYOR MU?

1 Mayıs'ta hisse senedi, vadeli işlemler, borçlanma araçları piyasası ve diğer tüm Borsa İstanbul piyasaları kapalıdır. Yani bu tarihte emir gönderimi, alım-satım ya da portföy yönetimi gibi işlemler yapılamaz.

Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla yeniden işlemlerine devam edebileceklerdir.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm kamu kurumlarında olduğu gibi bankalar da kapalı olacak. Bu kapsamda, banka şubeleri hizmet vermeyecek ve veznelerde işlem yapılamayacak.

Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamaları, internet şubeleri ve ATM'leri 24 saat erişime açık olacak. Bu sayede kullanıcılar, havale ve FAST işlemlerini kesintisiz olarak gerçekleştirebilecek.