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1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT, HAVALE, FAST işlemleri yapılır mı?

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT, HAVALE, FAST işlemleri yapılır mı?
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1 Mayıs bankalar açık mı? sorusu, Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Vatandaşlar, 1 Mayıs'ta bankacılık işlemleri yapıp yapamayacaklarını araştırıyor. Özellikle EFT, havale ve FAST işlemlerinin durumu büyük ilgi görüyor.

1 Mayıs 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle "1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Banka işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, bu tarihte hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceğini öğrenmek istiyor. " 1 Mayıs'ta EFT yapılır mı?", " 1 Mayıs'ta havale geçer mi?", "FAST çalışıyor mu?" gibi sorulara net yanıtlar arınıyor. İşte, 1 Mayıs 2025 banka işlemlerine dair merak edilen tüm detaylar…

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm kamu kurumlarında olduğu gibi bankalar da kapalı olacak. Bu kapsamda, banka şubeleri hizmet vermeyecek ve veznelerde işlem yapılamayacak.

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT, HAVALE, FAST işlemleri yapılır mı?

1 MAYIS'TA EFT, HAVALE, FAST İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

EFT (Elektronik Fon Transferi) işlemleri ise mesai saatleri içinde ve resmi tatil olmayan günlerde çalışır. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta yapılan EFT işlemleri 2 Mayıs Cuma günü ilk mesai saatinde işleme alınacaktır. Havale işlemleri, aynı banka içerisindeki hesaplar arasında yapıldığı için 1 Mayıs'ta da anında gerçekleştirilebilir. Bu işlem için resmi tatil kısıtlaması bulunmamaktadır.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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