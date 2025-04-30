1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT, HAVALE, FAST işlemleri yapılır mı?
1 Mayıs bankalar açık mı? sorusu, Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Vatandaşlar, 1 Mayıs'ta bankacılık işlemleri yapıp yapamayacaklarını araştırıyor. Özellikle EFT, havale ve FAST işlemlerinin durumu büyük ilgi görüyor.
1 Mayıs 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle "1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Banka işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, bu tarihte hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceğini öğrenmek istiyor. " 1 Mayıs'ta EFT yapılır mı?", " 1 Mayıs'ta havale geçer mi?", "FAST çalışıyor mu?" gibi sorulara net yanıtlar arınıyor. İşte, 1 Mayıs 2025 banka işlemlerine dair merak edilen tüm detaylar…