1 EKİM CANLI DÖVİZ KURLARI: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

1 Ekim 2025 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatları yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 1 Ekim canlı döviz kurları bugün ne durumda? Dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları ne kadar? 1 Ekim güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde...

1 EKİM CANLI DÖVİZ KURLARI

Finans piyasaları 1 Ekim 2025 itibarıyla dalgalı bir seyir izliyor. Küresel ekonomik göstergeler ve Türkiye'deki güncel gelişmeler, döviz piyasalarında hareketliliğe neden oluyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, günün ilk saatlerinden itibaren 1 Ekim canlı döviz kurları verilerini merak ediyor. Özellikle dolar, euro ve sterlindeki değişimler hem günlük işlemler hem de uzun vadeli yatırımlar için kritik öneme sahip.

Güncel rakamlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve güvenilir döviz borsası kaynaklarından alınmıştır. Piyasalardaki anlık hareketler, döviz alış-satış fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor.

1 EKİM 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ABD Doları, Türkiye piyasasında 1 Ekim 2025 itibarıyla alış fiyatı 41,56 TL, satış fiyatı ise 41,60 TL olarak belirlendi. Dolar/TL kuru, yılın başından bu yana dalgalı bir grafik sergiliyor ve özellikle döviz mevduat sahipleri ile ithalat-ihracat yapan firmalar için kritik bir gösterge konumunda.

Uzmanlar, dolar kurundaki artışın hem küresel ekonomik gelişmelerden hem de iç piyasadaki politika değişikliklerinden etkilendiğini belirtiyor. Özellikle Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararları, doların uluslararası piyasalardaki değerini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

1 EKİM 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL kuru ise günün ilk verilerine göre alışta 48,81 TL, satışta 48,87 TL olarak kaydedildi. Avrupa Birliği'nin ekonomik verileri ve Euro Bölgesi enflasyon rakamları, euro fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Yatırımcılar, euroda yaşanan küçük dalgalanmaları yakından takip ederek hem döviz mevduatlarını hem de yurt dışı ticari işlemlerini yönlendiriyor. Özellikle euro/dolar paritesindeki değişimler, TL karşısındaki euro değerini doğrudan etkileyebiliyor.

1 EKİM STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, Türkiye piyasasında alışta 55,74 TL, satışta ise 56,02 TL seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak değerlendiriliyor.

İngiltere merkezli gelişmeler ve Brexit sonrası ticari anlaşmalar, sterlinin TL karşısındaki değerini etkileyen başlıca etkenler arasında bulunuyor. Finans analistleri, sterlin kurundaki değişimleri yakından izleyerek kısa ve uzun vadeli yatırım kararları alıyor.

1 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU - DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,56 TL (Alış) - 41,60 TL (Satış)

Euro: 48,81 TL (Alış) - 48,87 TL (Satış)

Sterlin: 55,74 TL (Alış) - 56,02 TL (Satış)

Bu rakamlar, piyasa koşullarına göre gün içinde değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların ve finans takipçilerinin, güvenilir kaynaklar üzerinden anlık döviz kurlarını takip etmeleri öneriliyor.

1 Ekim 2025 itibarıyla 1 Dolar = 41,60 TL olarak kaydedildi. Bu veri, günlük alış-satış işlemleri ve döviz piyasasında planlama yapmak isteyen herkes için referans niteliğinde.