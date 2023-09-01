1-30 Eylül halka arz takvimi! SPK Borsa halka arz hisseleri hangileri? Talep toplayacak hisseler listesi...

Halka arza çıkan hisselere yatırım yapmak borsada en çok tercih edilen yöntemlerden birisi oluyor. 1-30 Eylül halka arz takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. SPK Borsa halka arz hisseleri hangileri? Eylül ayı içerisinde talep toplayacak hisseler arasında ilk olarak Gıpta Ofis ve Tarkim Bitki Koruma yer alıyor. İşte, 1-30 Eylül halka arz takvimi!

1-30 Eylül halka arz takvimi 2023! Eylül ayına girilmesiyle birlikte Borsa halka arz hisseleri belli olmaya başladı. Talep toplamaya çıkacak şirketlerde hazırlık sürüyor. Son olarak Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arz süreci yapıldı. 1 Eylül günü sona erecek halka arzdan sonra Eylül takvimi netleşmeye başladı. İşte, 1-30 Eylül halka arz takvimi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 1-30 EYLÜL

EBEBEK MAĞAZACILIK

Ebebek Mağazacılık halka arz işlemleri 1 Eylül günü sona erecek. EBEBK koduyla borsada yer alan şirketin halka arz sonuçlarının 4-5 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Şirketin hisselerinin 6-7-8 Eylül tarihlerinde işlem göreceği tahmin ediliyor.

TARKİM BİTKİ KORUMA

Eylül ayında halka arza çıkması beklenen şirketlerden birisi Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. oldu. Şirketin halka arz hazırlığı sürüyor.

Eşit dağıtım yöntemiyle 5,000,000 lotun pay edileceği halka arzda tarihler henüz açıklanmadı.

GIPTA OFİS

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş halka arz hazırlığı devam ediyor. Tarihi henüz belli olmayan halka arzda eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. 40,000,000 lot pay edilecek ve hisse fiyatı 20,90 TL olacak.

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TASLAK HALKA ARZLAR HANGİLERİ?

Halka arz hazırlığı yapan şirketler SPK başvurularını yapıyor. Birçok firma taslak arzını hazırladı. Onay gelmesi halinde hazırlık süreçleri tamamlanacak ve halka arz olacaklar. Şu ana kadar taslak hazırlayan şirketler şu şekilde:

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. (Başvuru sürecinde)

Cem Zeytin A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

ALKLC

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

SKYMD Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

EFOR Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

AKCEL Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TMGSY Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DOFER Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

MEGMT Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

BORLS Borlease Otomotiv A.Ş.

ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

NARFE Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TVKDN Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

OBAMI Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

KZLYI Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

GOLDA Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

SMMAS Smm Tekstil A.Ş.

HDMCB Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

CAVDC Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

TEZKM Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

KAYMT Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

TCKRC Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

NETCD Netcad Yazılım A.Ş.

MKROY Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OUTMD OutMedya İletişim A.Ş.

DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBSSO IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

GLMND Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMRFA Sümer Faktoring A.Ş.

OMEGA Omega Elektrik Pano A.Ş.

ONBIR (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. (Başvuru Sürecinde)