07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
- Güncelleme:
07 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:05 İtalya Seri A Özetler
03:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu
04:05 İtalya Kupası Magazin
04:30 Spor Artı
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Lig Hatırası
08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Gündem Futbol
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Dakika Skor
21:00 % 100 Futbol
22:15 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi