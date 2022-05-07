07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:05 İtalya Seri A Özetler

03:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu

04:05 İtalya Kupası Magazin

04:30 Spor Artı

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Lig Hatırası

08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 Gündem Futbol

16:00 Spor Bülteni

17:00 Spor Haftasonu

19:00 Dakika Skor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Dakika Skor

21:00 % 100 Futbol

22:15 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

InterSinema.com / TV

İngiltere Premier Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Haberler

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