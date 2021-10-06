Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti - Haberler
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Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Güncel

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlıklar tamamlandı.

İSTANBUL (İHA) - Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti

İSTANBUL - Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlıklar tamamlandı. Hazırlıkları tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e hareket etti.

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevini yeri getirmek üzere hazırlanması için Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na demirlemişti. Burada kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz gemisi, ardından Yenikapı açıklarına demirledi. Boğaz geçiş hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevini yerine getirmek üzere Karadeniz'e doğru hareket etti. Karadeniz'e doğru yol alırken İstanbul boğazından geçiş yapan Yavuz Sondaj gemisi Üsküdar sahilinden görüntülendi.

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti
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