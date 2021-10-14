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UHK Başkanı Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına adaylığını açıkladı

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
UHK Başkanı Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına adaylığını açıkladı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığa aday oldu.

KONYA (AA) - Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığa aday oldu.

Taşpınar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 46 bin üyesi olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin genel kurulunun 27 Ekim'de yapılacağını anımsattı.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu'nda nöbeti devralmak için adaylığını açıklayan Taşpınar, "Tarladaki ürünümüzü 45 tesisimizde işleyip, rafa çıkarıp daha çok kazanmak, çiftçimizin işini kolaylaştırmak, tarlada dökülen alın terinin hakkını savunmak ve pancar ve şekeri en ön sıraya koyup, ayçiçeği, mısır, patates, arpa, buğday, süt, besi gibi her ürettiğimizin kıymetini ve üretimini arttırmaya adayım." diye konuştu.

Taşpınar, kooperatif iştiraklerinin sevk ve idaresinin üst düzey bir gayrete ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, 46 bin ortağın hak ve menfaatlerini korumak için yoğun mesaisini vakfedeceğini işaret etti.

Konya Şeker'in ülke tarımı ve ekonomisinin göz bebeği olduğunu ifade eden Taşpınar, şunları kaydetti:

"Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin, Konya'dan Türkiye'ye ve dünyaya uzanan bir etkinlik alanı vardır. Bu devasa organizasyondaki nöbet değişimi üretici kadar tüketiciyi, Konya'yı ve ülke ekonomisini yakından ilgilendirmektedir. Artık tarlanın ötesine taşmış ve etkinlik alanını tüm ülke sathına yaymış bir kurumun daha da büyümesi için iç bütünlük kadar milletimizin ve devletimizin desteği gereklidir. O nedenle başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere, ziraat odaları, tarımsal kurum ve kuruluşlar ile Konya'daki STK'larla istişareler gerçekleştirdim. Kurumun genişleyen iş ağında desteği arkamızda olursa meseleleri mesele olmaktan süratle çıkarabileceğimiz tüm ilgililer ve gönlünde Torku markasının özel bir yeri olanlarla desteklerinin nöbet değişimi sonrası da devam edip etmeyeceğini konuştum. Genel Kurul'da koltuğa değil, tarla, bağ, bahçe, ahır, ağıl daha çok üretsin ve kazansın diye çalışmaya, üretici ile iştiraklerimiz arasında köprü olmaya, her bir üreticimizin işi ve ekmeği için koşmaya talip olduğumu üretici ortaklarımıza ve tüm kamu oyuna saygıyla arz ederim."

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
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