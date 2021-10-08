Türkiye - Norveç ilk 11 açıklandı mı? 8 Ekim Türkiye - Norveç maçının muhtemel 11'leri kimlerdir? Türkiye'de kimler oynayacak, kadroda kimler var?

8 Ekim Cuma günü Dünya Kupası kalan grup maçları başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi ise Türkiye - Norveç maçı oldu. Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Norveç ilk 11 açıklandı mı? 8 Ekim Türkiye - Norveç maçının muhtemel 11'leri kimlerdir? Türkiye'de kimler oynayacak? Norveç'de kimler oynayacak?İşte detaylar...

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye-Norveç maçı bugün 8 Ekim Cuma saat 21:45 'de başlayacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11 açıklandı.

Muhtemel 11 şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar, Caner, Berat, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha

TÜRKİYE KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

A Milli Takım'ın Norveç maçına saatler kala ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Kuntz, taktiksel çalışmalarda Yusuf Yazıcı'yı kanatta denemişti ancak bugün Kerem Aktürkoğlu ile başlama kararı aldığı belirtildi. Norveç maçında kanatlarda Cengiz ve Kerem olacak. On numarada Hakan, forvette ise Burak Yılmaz ilk 11'de başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Stefan Kuntz, ilk 11'de son dakika değişikliğine gitti ve kanatta oynatacağı bir ismi değiştirdi. Fanatik'in haberine son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine Kerem Aktürkoğlu monte edildi. 21.45'te başlayacak bu karşılaşmada Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.

İşte Norveç maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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