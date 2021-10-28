Türkgözü sınır kapısında çalışmalar devam ediyor

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Türkgözü sınır kapısındaki çalışmalar devam ederken yetkililer de denetlemelerini sürdürüyor.

Gürcistan ile Türkiye arasında ki sınır kapısı 1996 yılında açıldı. Dönemin teknolojisine göre yapılan binalar şimdi ise Türk sınırına yakışmıyor diyerek yıkılarak yeni teknoloji ile donatılarak yapılıyor.

İhaleyi alan firma son hızıyla çalışmalarına devam ederken, yetkili makamlarda denetlemelerine devam ediyor.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, ekipleriyle beraber yaptıkları kontrol ve incelemelerde her şeyin çok güzel bir şekilde devam ettiğini ve bu şekildeki çalışmalarla belirtilen tarihten daha önce tamamlanacağını belirttiler. Çalışmaların normalde 2023 tarihinde tamamlanmasının planlanmasına rağmen 2022 tarihinde teslim alınabileceği müjdesini verdiler. - ARDAHAN