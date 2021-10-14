Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor - Haberler
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Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Döne Coşkun, eşinin 18 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından tüm bağ bahçe işlerini traktör kullanarak kendisi yaparak görenleri şaşırtıyor.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Döne Coşkun, eşinin 18 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından tüm bağ bahçe işlerini traktör kullanarak kendisi yaparak görenleri şaşırtıyor.

Kırsal Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayan Döne Coşkun'un eşi, 2003 yılında hayatını kaybetti.

Eşinin ölümünün ardından bağ bahçe işlerini traktör kullanarak yapmaya başlayan Coşkun, bir taraftan da üç çocuğunun eğitimiyle ilgilendi. Çocuklarını büyüten Coşkun, Akkuzulu'daki bağında üzüm yetiştirip pekmez hazırlarken, kendisini traktörün direksiyonunda görenleri de şaşırtıyor.

Coşkun, AA muhabirine, doğduğu köyün gelini olduğunu söyledi.

Hayatının çiftçilik ve hayvancılıkla geçtiğini anlatan Coşkun, "Yaklaşık 40 sene önce traktörü yeni aldığımızda tarladan karpuz topluyorduk. Eşime 'az yavaş sür' deyince 'biliyorsan sen sür' dedi bana. Ben de onun kullanmasına bakarak zamanla traktör kullanmayı öğrendim. Eşim vefat edince de kimseye muhtaç kalmadan kendi işimi kendim yapmaya başladım." dedi.

Coşkun, sadece kendisinin değil, felç geçiren damadının da bağ bahçe işlerini yaptığını ifade etti.

Köyde traktör kullanmaya başladığında önceleri bazı tepkiler aldığını anlatan Coşkun, "Mahalle sakinleri tarafından yadırgandım. Mahallede bakarlardı bana, 'kullanamaz, traktörü devirir, kaza yapar, traktörü bozar' derlerdi. Allah'a çok şükür bu güne kadar hiç kaza yapmadım." diye konuştu.

Coşkun, tüm işlerini tek başına yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bağım var, tüm işleri kendim yaparım. Aralarını sürerim, çubuğunu çıkarırım, budamasını yaparım. Meyve ağaçlarım var, onların bakımını, ilaçlamasını ve sulamasını yaparım. Üzümlerden pekmezimi de kendim üretirim. Bu evde yalnız yaşıyorum. Üç çocuğum var, ikisi Ankara'da, biri de İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'daki çocuğumu çok zor şartlarda okuttum. O zamanlar çok fakirdik. Sebzeleri ve meyveleri kendim yetiştirdim ve onları satarak çocuğumu okuttum. Eşim 59 yaşında çok genç öldü. Her iş bana kaldı. Ben de işleri kendim yapmaya başladım ve zamanla alıştım."

"Gençlere okumalarını tavsiye ederim"

Döne Coşkun, kadınların çalışarak ayakta durmaları gerektiğini dile getirdi.

Hayatı boyunca çok çalıştığının altını çizen Coşkun, "Gençlere tavsiyem okumaları, çok çalışmaları ve dürüst olmalarıdır. Allah çalışana veriyor. Ben çok çalıştım ve Allah bana da her şeyi verdi. Kimseye muhtaç olmadım." ifadelerini kullandı.

"Bir erkeğin yaptığı tüm işleri yapıyor"

Mahalle sakinlerinden 71 yaşındaki Satılmış Yılmaz ise Coşkun'un çok çalışkan ve marifetli biri olduğunu belirterek, "Motor kullanır, tarla tapan sürer, bağını budar. Bir erkeğin yaptığı tüm işleri yapıyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Topsoy ve Mesut Cantürk de Coşkun'un ilerleyen yaşına rağmen tüm bağ bahçe işlerini traktör de kullanarak başarıyla yaptığını dile getirdi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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