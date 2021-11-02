Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısında

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Uruguay'dan iade işlemlerinin tamamlanması beklenen firari sanık Fatih Aydın ise duruşmada yer almadı. Duruşmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları ve Mehmet Aydın'ın avukatı da hazır bulundu.

"ÇİFTLİK BANK İSMİNİ DÜŞÜNDÜM"

"ÇİTLİK BANK İSMİNİ TEK BAŞINA HİÇ KULLANMADIM"

"SUÇUN MADDİ UNSURLARI OLUŞMUŞTUR"

REKLAMLARI GÖSTEREN TELEVİZYON KURUMLARINA MÜZEKKERE YAZILACAK

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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