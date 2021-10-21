TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...
AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke."
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke."
AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri