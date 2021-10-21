TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada... - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...

AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke."

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke."

AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri
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