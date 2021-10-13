Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu - Haberler
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Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, bir hayırseverin desteğiyle yaptırılan protez bacağa kavuştu.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, bir hayırseverin desteğiyle yaptırılan protez bacağa kavuştu.

Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin Türkiye'de dünyaya gelen ve henüz 3 yaşındayken sağ bacağı diz kapağından itibaren kesilen Muhammed'in protez ihtiyacı bir hayırsever tarafından karşılandı.

Muhammed'in sokakta koltuk değneğiyle koşmaya çalışırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine bir hayırsever tarafından siparişi verilen protez bacak hazırlandı.

Aileyi evlerinde ziyaret eden Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği yöneticileri ile sağlık ekipleri, protez bacağı Muhammed'e ulaştırdı.

Muhammed sağlık ekiplerinin de yardımıyla evinde protez bacakla ilk adımlarını attı.

"Allah yardım eden herkesten razı olsun"

Baba Sabri Hüseyin, oğlunun yürümesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuğuma protez bacak yaptılar. Yürüdüğü için kendisi de çok seviniyor. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Özellikle hayırseverden Allah razı olsun." dedi.

Dernek başkanı Sadettin Kandemir, Türkiye'de yaşayan herkes gibi kendilerinin de Muhammed'i sosyal medyada gördüklerini belirtti.

"Halk buna duyarsız kalmadı. Biz de duyarsız kalmadık. Dernek üyelerimiz Muhammed'i buldu ve bir hayırsever protez bacağı yaptırmayı üstlendi." diyen Kandemir, Muhammed'in protez bacağı ile yürüdüğünü ifade etti.

Kandemir, "Herkesten Allah razı olsun. İyilik kazanacak. Muhammed ilk adımları atıyor, biz de buna şahit olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah nice Muhammedler yürüyecek, hayırseverler, gönlü zengin insanlar sayesinde." diye konuştu.

Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu

Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu

Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu

Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suriyeli Muhammed hayata tutunacağı protez bacağa kavuştu - Haberler
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