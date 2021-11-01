Son dakika haberleri: Bakan Özer: 774 bin 536 kadrolu, 114 bin 1 sözleşmeli öğretmen var

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla bakanlığa bağlı resmi kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 774 bin 536, sözleşmeli öğretmen sayısının 114 bin 1, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki unvanlarda kadrolu ve sözleşmeli statüde görev yapan personel sayısının 79 bin 451 olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlığı bağlı görev yapan kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici öğretmen sayıları, taşımalı eğitim alan öğrenci sayısı, 2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitime açılmayacak okul sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

Bakan Özer, Eylül 2021 tarihi itibarıyla resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise okul sayıları ve yaygın eğitim (resmi) kurum sayıları toplamının 71 bin 71 olduğunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ilköğretim 694 bin 654, orta öğretim 483 bin 603, özel eğitim 122 bin 121 olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin 378 öğrencinin taşındığını kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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