Son dakika haberi... Polis Akademisince komiser rütbesine terfi eden personele "liderlik" eğitimi verildi

Polis Akademisince komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 510 personele "liderlik" eğitimi verildiği bildirildi.

Polis Akademisinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek, çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 2019-2020 yılı içerisinde komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 510 personele yönelik eğitim düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde 18-22 Ekim'de düzenlenen liderlik eğitimi sonrası düzenlenen sertifika törenine, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali Soner ile Akademinin emniyet müdürleri ve akademisyenlerin katıldığı bildirildi.

Eğitim programına katılan personele sertifikalarının takdim edildiği kaydedildi.