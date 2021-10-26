ESKİŞEHİR (İHA) - Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmekle kendi işinin patronu oldu

Komşusunun tavsiyesi üzerine başladı, şimdi yoğun talep görüyor

Pazarda satıyordu, siparişlere yetişemeyince fırın açtı

Sivrihisarlı 51 yaşındaki Ayşe Aytekin:

"Şehir ekmekleri yenmez hala gelince bunlar çoğaldı"

ESKİŞEHİR - Küçük yaşlarda annesinden öğrendiği ekmek yapımında kendisini geliştiren Ayşe Aytekin, 100 yıllık yöresel ekmeği, hem ilçe halkı hem de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ayşe Aytekin, komşusunun tavsiyesi üzerine evinde pişirdiği ekmekleri ilçe pazarında kurduğu tezgahta satmaya başladı. Hazırladığı yöresel ürünlerin ilçeye gelen ziyaretçilerden ve vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü fark eden Aytekin, sonrasında fırın açmaya karar verdi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile konu hakkında düşüncelerini paylaşan Aytekin, hayalini kurduğu fırını açma fırsatını da buldu. "Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi" kapsamında ilçede bulunan Arastalar Çarşısı'na Sivrihisar Ekmek Evi'ni açan Aytekin, 100 yıllık yöresel ekmeği ve farklı ürünleri vatandaşların sofrasıyla buluşturuyor. Taş fırın kullanarak her gün onlarca yöresel ekmek pişirdiğini belirten Aytekin, hazırladığı hamurun içerisinde katkı maddesi bulunmadığını da vurguluyor.

"Bu ekmek benim bildiğim kadarıyla 100 yıldır üretiliyor"

Annesiyle birlikte küçük yaşlardan beri ekmek pişirdiği yöresel ekmeğin en az 100 yıllık bir geçmişi olduğunun altını çizen Aytekin, "Bu ekmek benim bildiğim kadarıyla 100 yıldır üretiliyor. Komşularımdan bir tanesine, hediye ekmek verdim. Ondan sonra o bana 'ekmek pişir ve sat' dedi. Onun tavsiyesiyle Çarşamba Pazarı'na gittim ve o götürdüklerim satıldı. 10 senedir devamlı yaparak satıyorum. Annemle beraber kendimi bildim bileli yapıyorum. Bu ekmek 100 yılı aşkındır. Çok sevilen bir ekmek. 10-15 senedir böyle hızlı bir şekilde satılıyor. Herkes kendi evinde pişirir, kendisi yapardı. Şimdi ticaret yapanlar çoğaldı. Eskiden köyde tek fırın vardı, insanlar birbirine yardımcı olurdu. Şimdi neredeyse her evde var. Şehir ekmekleri yenmez hala gelince bunlar çoğaldı. Onların içerisinde katkı çok. Bizim ekmeğimiz sadece maya ve tuz, başka bir şey yok. Patatesli, haşhaşlı, peynirli, kıymalı, tavuk dönerli ve pastırmalı olarak yapıyoruz. İsteğe göre o şekil de hazırlıyorum" dedi.