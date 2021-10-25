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Son dakika haber | Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi operasyonla yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüphelinin yaşadığı apart daireye operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 65,22 gram kubar esrar, 5,99 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bir 720 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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