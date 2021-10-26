Son dakika haber... Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 çocuk öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 çocuk öldü

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 çocuk öldü

Gelen son dakika haberine göre Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, kazaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yaşamını yitirenlerin 3-14 yaşlarında 4 çocuk olduğunu kaydeden Mitarakis, batan bottan 22 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title