Son dakika haber... Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 çocuk öldü
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, kazaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Yaşamını yitirenlerin 3-14 yaşlarında 4 çocuk olduğunu kaydeden Mitarakis, batan bottan 22 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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