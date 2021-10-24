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Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akçapınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter ve bir uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale edildi.

Ekipler, sarp arazideki yangını yoğun çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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